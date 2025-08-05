На Рязанському НПЗ залишилася одна ціла установка для переробки нафти

Рязанський нафтопереробний завод в Росії втратив близько половини своїх потужностей внаслідок атаки дронів минулого тижня. Також роботу припинив Новокуйбишевський НПЗ, повідомило 4 серпня Reuters із посиланням на джерела з галузі.

Співрозмовники агентства розповіли, що після атаки на Рязанський НПЗ там зупинили роботу дві основні нафтопереробні установки. Йдеться про установку CDU-3, яка переробляє 8600 тонн нафти на добу, а також CDU-4, яка переробляє 11400 тонн на добу.

На заводі залишилася робочою установка первинної переробки нафти CDU-6 – вона може переробляти до 23200 тонн нафти на добу, що становить близько 48% від загальної потужності.

Зазначимо, Рязанський НПЗ – один з найбільших нафтопереробних заводів Росії, який належить «Роснєфті». За минулий рік НПЗ переробив 13,1 млн метричних тонн нафтопродуктів – приблизно 5% від загального нафтоперероблення в країні-агресорці. Зокрема, на заводі виготовили понад 2 млн тонн бензину, 3,4 млн тонн дизелю, 4,3 млн тонн мазуту та 1 млн тонн авіапалива. Виготовлена продукція постачається на потреби російської армії у війні проти України.

Зазначимо, у січні, після черги дронових атак та пошкодження навантажувальної естакади й установки гідроочистки Рязанський НПЗ припиняв свою роботу.

Крім того, внаслідок атак дронів взагалі припинив роботу постраждалий 2 серпня Новокуйбишевський нафтопереробний завод.

Новокуйбишевський нафтопереробний завод входить до групи «Роснєфть». Його потужність сягає 8,8 млн тонн нафти на рік, що робить його одним із десяти найбільших у Росії. Завод виробляє широкий спектр нафтопродуктів, зокрема, бензин, дизельне паливо та мазут, які критично важливі для транспорту і військової техніки.