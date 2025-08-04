Внаслідок атаки 3 серпня зайнялася не тільки нафтобаза, але й аеродром

У неділю, 3 серпня, Сили оборони України завдали успішного удару по аеропорту «Сочі» в Краснодарському краї Росії. В аеропорту зафіксували військові об’єкти росіян, зокрема авіацію та паливно-заправний комплекс для неї, повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ у понеділок, 4 серпня.

За даними Генштабу, уразити аеропорт «Сочі» вдалося Силам безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. Місцеві мешканці повідомили про близько 20 вибухів в районі місцевої нафтобази та аеропорту.

В результаті атаки в аеропорту уражений паливно-заправний комплекс аеропорту «Сочі».

«На території об'єкта здійнялася сильна пожежа. Відомо, що на летовищі також розміщувалася армійська авіація російських загарбників», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

Аеродром Сочі

Наслідки атаки на російський аеропорт уточнюються.

Зазначимо, Сочі – це курортне російське місто на березі Чорного моря у Краснодарському краї. Місто розташоване за понад 750 км від Одеси, 630 км – від Херсона та 575 км – від Запоріжжя.

Нагадаємо, у ніч на 3 серпня влада Сочі повідомилапро пожежу на місцевій нафтобазі внаслідок атаки дронів. Один резервуар нафтопродуктів об'ємом 2 тис. м3 спалахнув на нафтобазі «Роснєфть-Кубаннєфтєпродукт». Водночас про атаку на аеродром росіяни не повідомили.