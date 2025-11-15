Пожежа в Рязані після атаки БпЛА 15 листопада

У ніч на суботу, 15 листопада, в російській Рязані пролунала серія вибухів. Під ударом опинився місцевий нафтопереробний завод. Про це повідомили моніторингові телеграм-канали.

Губернатор Рязанської області Павло Малков заявив, що «внаслідок падіння уламків БпЛА» виникла пожежа на території одного з підприємств області. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Мешканці розповіли, що чули понад 10 вибухів в місті та оприлюднили відео, на яких видно масштабну пожежу в районі нафтопереробного заводу.

Міноборони РФ відзвітувало про нібито 64 перехоплених та збитих українських БпЛА цієї ночі, зокрема 25 – над Рязанською областю.

Нагадаємо, Рязанський нафтопереробний завод входить до складу «Роснєфті». Завод залучений до забезпечення збройних сил РФ. Фактична переробка нафти підприємством в останні роки становила близько 12–13 млн тонн на рік. У жовтні стало відомо, що НПЗ частково зупинив роботу після атаки дронів. Підприємство атакували вже щонайменше п’ять разів.

Доповнено. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження НПЗ «Рязанський», а також радіолокаційної станції «Небо-У», військового ешелону та кількох районів зосередження живої сили ворога.

Зазначається, що військові завдали ракетно-бомбових ударів по Рязанському нафтопереробному заводі. На території об’єкта зафіксували численні вибухи та значну пожежу.



«Продукція цього НПЗ: бензини А-92/95/98/100, дизель, реактивне пальне, скраплені гази та інші продукти перероблювання. Підприємство виготовляє в середньому 840 тис. тонн на рік авіаційного гасу ТС-1, що використовується і повітряно-космічними силами російських окупантів», – повідомив Генштаб.

Окрім цього, уражень зазнали радіолокаційна станція «Небо-У» в окупованому Криму, військовий ешелон в районі окупованого Токмака Запорізької області та скупчення особового складу ворога поблизу Вовчанська на окупованій території Харківщини. Результати уражень уточнюються.