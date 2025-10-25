У 2024 році Рязанський нафтопереробний завод переробив 13,1 млн т нафти

Рязанський НПЗ зупинив установку первинної перегонки нафти після атаки українських дронів. Про це у п’ятницю, 24 жовтня, повідомило агентство Reuters.

Як зазначили джерела агентства, переробна установка CDU-4 Рязанського НПЗ була терміново зупинена після того, як спалахнула пожежа після атаки дронів. Її потужність становить близько чверті загальної потужності заводу – 80 тис. барелів на день.

«НПЗ все ще переробляє нафту, але в менших обсягах. Також були зупинені деякі сусідні установки, зокрема реформер, вакуумний гідроочисник газойлю та каталітичний крекінг», – додають у повідомленні.

Відомо, що у 2024 році Рязанський нафтопереробний завод переробив 13,1 млн т нафти.

Нагадаємо, у Генштаб підтвердили атаку 23 жовтня на НПЗ у Рязані. Українські військові наголошували, що виведення частини виробничих потужностей заводу з ладу знижує можливості російської армії у веденні бойових дій.

Рязанський НПЗ не вперше атакують дрони. Зокрема, в ніч на 5 вересня Сили безпілотних систем спільно з іншими підрозділами Сил оборони влучили в ЕЛОУ-АВТ-6 на НПЗ – це установка, яка спершу очищає нафту від солей і води, а потім розділяє її на різні фракції за допомогою нагрівання й перегонки.