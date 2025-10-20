Оренбурзький ГПЗ розташований приблизно за 1700 км від українського кордону

Після атаки українських безпілотників на російський Оренбурзький газопереробний завод Казахстан скоротив видобуток на Карачаганакському нафтогазоконденсатному родовищі на 25-30%. Про це в понеділок, 20 жовтня, повідомило агентство Reuters з посиланням на обізнані джерела.

Як повідомило 19 жовтня Міністерство енергетики Казахстану, Оренбурзький завод, один з найбільших газопереробних заводів у світі, був змушений призупинити забір газу з Казахстану після атаки БпЛА.

За даними джерел агентства, 20 жовтня видобуток на Карачаганаку знизився до 25-28 тис. т3 у порівнянні зі стандартним рівнем 35-35 тис. т3.

«Вони (співрозмовники агентства, – ред.) повідомили, що Оренбург, який контролюється газовидобувною компанією “Газпром” (GAZP.MM), може відновити часткове постачання газу з Карачаганака в понеділок, 20 жовтня. Однак вони відмовилися повідомити, коли буде відновлено нормальний рівень постачання», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 19 жовтня Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар по Оренбурзькому газопереробному заводі. На території підприємства зафіксували вибухи та масштабну пожежу. За попередньою інформацією, безпілотники уразили одну з установок переробки та очищення газу.

Оренбурзький ГПЗ є одним з найбільших газопереробних комплексів РФ та здатний переробляти до 45 млрд м3 природного газу і 6,2 млн тонн газового конденсату/нафти на рік. Цей завод розташований приблизно за 1700 км від українського кордону.