Новокуйбишевський НПЗ розташований приблизно за 1000 км від державного кордону України

У ніч на неділю, 19 жовтня, оператори 14-го окремого полку БпАК Сил безпілотних систем у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони завдали удару по Новокуйбишевському нафтопереробному заводу у Самарській області.

Внаслідок удару 19 жовтня на території заводу пролунали вибухи та виникла пожежа. За попередніми даними, уражено установки первинної переробки нафти (ЕЛОУ АВТ). Детальні наслідки ураження уточнюються.

Новокуйбишевський НПЗ виробляє понад 20 різновидів товарної продукції, а щорічний об’єм первинної переробки складає 4,9 млн т.

«Завод розташований приблизно за 1000 км від державного кордону України, у Самарській області РФ», – додають у дописі.

За даними Міноборони Росії, вночі в Самарській області ліквідували 12 дронів – найбільшу кількість серед регіонів. Загалом росіяни нібито збили 45 БпЛА:

11 у Саратовській області,

по п’ять у Ростовській та Воронезькій областях,

три у тимчасово окупованому Криму,

по два у Брянській та Липецькій областях,

по одному у Волгоградській, Оренбурзькій, Рязанській, Тверській та Тульській областях.

Нагадаємо, також в ніч на 19 жовтня в російському місті Оренбург спалахнула пожежа після атаки безпілотників. Під удар потрапив газопереробний завод.