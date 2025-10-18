Безпілотники атакували підстанцію у селищі Вешкайма

В ніч на суботу, 18 жовтня, безпілотники атакували підстанцію у селищі Вешкайма Ульяновської області. Про це заявив голова Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.

У ніч на 18 жовтня у Росії під час дронової атаки під удар потрапила підстанція у селищі Вешкайма Ульяновської області. Відстань до неї від російсько-українського кордону становить більш ніж 700 км.

Коваленко наголосив, що ця підстанція є одним з ключових елементів російської енергосистеми. Вона забезпечувала з’єднання між кількома областями.

«Росія втратила підстанцію «Вешкайма» (500 кВ) в Ульяновській області – один з ключових елементів своєї енергосистеми. Цей об’єкт забезпечував з’єднання між Ульяновською, Мордовською, Чуваською та Самарською областями й виконував функцію транзитного вузла для постачання електроенергії від Сизранської та Жигулівської гідроелектростанції до центральних регіонів Росії», – йдеться у дописі голови ЦПД.

За даними Центру управління регіоном Ульяновської області, унаслідок влучання чотирьох дронів відбулося два вибухи та спалахнула пожежа.

Увага, у відео присутня нецензурна лексика!

Нагадаємо, у ніч на 16 жовтня Волгоградська область Росії зазнала масованої атаки безпілотників. Під ударом були енергооб’єкти регіону, частина населених пунктів залишилася без електропостачання.