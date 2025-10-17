Наслідки атаки у тимчасово окупованому Донецьку

У ніч на п’ятницю, 17 жовтня, дрони атакували склад боєкомплекту росіян у тимчасово окупованому Донецьку. Крім того, дрони зафіксували у Криму та російському місті Сочі.

Місцеві телеграм-канали повідомили про вибухи на території Донецька та роботу там ППО. За даними місцевих мешканців, внаслідок атаки уражений склад боєкомплекту окупантів.

На відео, оприлюднених очевидцями, чути вибухи – ймовірно, вторинна детонація, а також видно сильне загоряння.

Крім того, вибухи лунали у тимчасово окупованому Криму. Місцеві мешканці повідомили про атаку на нафтобазу у Гвардійському – на оприлюднених відео видно загоряння та роботу російської ППО.

За даними гауляйтера Криму Аксьонова, внаслідок атаки БПЛА пошкоджені кілька електропідстанцій, терміни відновлення подачі електрики наразі невідомі.

Також уночі під атаку безпілотників потрапило російське місто Сочі. Там чули вибухи та роботу ППО. Удари по місту підтвердила місцева влада. Які наслідки атаки – наразі невідомо.

На момент публікації у пресслужбі Генштабу не коментували атаки на Росію та окуповані території.