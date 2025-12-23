Скоротити планують близько 20% рухомого складу кожного маршруту

У вівторок, 23 грудня, у Львові тимчасово скоротять кількість трамваїв та тролейбусів на міських маршрутах. Причиною є атаки на енергосистему. За даними Львівської міськради, скоротити планують близько 20% рухомого складу кожного маршруту.

Як повідомила ЛМР, унаслідок російських обстрілів є значне падіння напруги в контактній мережі у Львові. Також окремі тягові підстанції були аварійно вимкнені, через що на деяких ділянках тимчасово зникло живлення і зупинився електротранспорт.



У зв’язку з цим ЛКП «Львівелектротранс» змушене тимчасово зняти з маршрутів частину трамваїв і тролейбусів – приблизно 20% рухомого складу з кожного маршруту.



«Напруги в мережі “Львівелектротрансу” наразі недостатньо для повної роботи, тому близько 20% транспорту тимчасово знімаємо з ліній. Поступово відновлюємо роботу підстанцій та запускаємо рух, але на це потрібен час», – повідомив керівник підприємства Василь Пецух.

Вранці у вівторок, 23 грудня, у Львові та Львівській області оголошували повітряну тривогу через атаку російських дронів, а також загрозу ракетного удару. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що під атакою дронів був обʼєкт критичної енергетичної інфраструктури.

На сайті ZAXID.NET можна переглянути актуальні графіки погодинного відключення електроенергії на Львівщині.