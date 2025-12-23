В авіакомпанії заявили, що оскаржуватимуть рішення

Антимонопольний регулятор Італії оштрафував ірландську авіакомпанію-лоукостер Ryanair на понад 255 млн євро за зловживання своїм становищем на ринку авіаперевезень. Про це повідомило AGCM 23 грудня.

На Ryanair DAC та її материнську компанію Ryanair Holdings plc оштрафували за зловживання своїм домінуючим становищем на ринку Італії протягом 2023-2025 років. За даними регулятора, лоукост запровадив стратегію з блокування та ускладнення бронювання туристичними агенціями квитків, які поєднуються з пересадками на літаки інших перевізників чи з іншими туристичними та страховими службами.

Зазначається, що спочатку Ryanair впровадив на своєму вебсайті процедури розпізнавання облич для користувачів, які придбали квиток через туристичне агентство. Згодом компанія періодично блокувала спроби турагенцій бронювати квитки, видаляючи облікові записи та блокуючи способи оплати. У 2024 році Ryanair нав'язав партнерські угоди туристичним агентствам, в умовах яких не рекомендувалося пропонувати рейси Ryanair у поєднанні з іншими послугами.

«Щоб “переконати” агентства до партнерства, Ryanair періодично блокував бронювання та розпочинав агресивну комунікаційну кампанію проти туристичних агентств, які не підписали угоди, називаючи їх “піратськими туристичними агентствами”», – йдеться у повідомленні.

Комісія зробила висновок, що поведінка Ryanair могла і фактично перешкоджала продажам туристичних агентств та впливала на здатність онлайн-турагенцій залучати інтернет-трафік. Це послабило конкуренцію з боку агентств, як прямо, так і опосередковано, і, своєю чергою, знизило якість та асортимент туристичних послуг, доступних споживачам.

За рішенням італійського антимонопольного управління, на Ryanair наклали штраф у розмірі 255,7 млн євро.

У пресслужбі Ryanair повідомили, що негайно подадуть апеляцію. Штраф комітету у компанії назвали «абсурдним». У компанії також послалися на рішення суду Мілана у 2024 році, який постановив, що рішення Ryanair залишити за собою право продажу своїх авіаперевезень не є зловживанням домінуючим становищем.