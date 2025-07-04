У Ryanair заявили, що зміни будуть впроваджені протягом найближчих тижнів

Ірландський лоукостер Ryanair збільшить розмір безкоштовної ручної поклажі на 20%. Про це у четвер, 3 липня, повідомив британський телеканал Sky News.

Європейський Союз запроваджує новий стандарт розміру безкоштовного багажу і тепер максимальні розміри ручної поклажі, яку лоукостер дозволяє розміщувати під сидінням попереду, збільшуються з 40×25×20 см до 40×30×20 см. Відтак об’єм багажу зросте з 20 до 24 літрів. Зазвичай мова йде про жіночу сумку чи невеликий рюкзак.

У компанії зазначили, що зміни будуть впроваджені протягом найближчих тижнів, щойно відкоригують мірки для перевірки багажу в аеропортах.

Європейські політики раніше заявляли, що туристам варто дозволити безкоштовно перевозити на борту сумку мінімальних розмірів 40×30×15 см. Також вони запропонували надати можливість пасажирам без додаткової плати брати ще одну сумку розміром до 100 см (за сумою трьох вимірів) і вагою до 7 кг.

Нагадаємо, у березні стало відомо, що Ryanair розробив план щодо відновлення польотів в Україні.