Наслідки атаки 8 вересня на Донецьк

У вівторок, 16 вересня, у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ підтвердили атаку на Донецьк 8 вересня. У Генштабі повідомили, що Сили оборони уразили пункти управління росіян на ТОТ Донеччини, внаслідок чого є знищені солдати та їхнє командування.

У пресслужбі Генштабу підтвердили атаку Сил оборони на російські об’єкти в Донецькій області, яка відбулася 8 вересня. Тоді місцеві телеграм-канали, а також OSINT-спільноти повідомили про ураження в районі колишнього заводу «Топаз» у Донецьку. Зазначимо, територію промзони заводу росіяни неодноразово використовували як базу для військової техніки та розміщення солдатів.

«Силами і засобами ракетних військ і артилерії, Повітряних Сил, Сил безпілотних систем ЗС України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, були уражені командні пункти угруповання військ (сил) "Центр" та 41-ї загальновійськової армії сухопутних військ ЗС РФ. Саме ці військові формування противника діють на Покровському напрямку», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

Генштаб також підтвердив, що внаслідок атаки на російські об’єкти вдалося ліквідувати російських солдатів та їхнє командування. Скільки саме росіян знищила атака Сил оборони, у пресслужбі Генштабу не уточнили.

Водночас там нагадали, що атака сталася невдовзі після того, як 28 серпня пункти управління росіян на цьому напрямку відвідав російський міністр оборони Андрєй Бєлоусов. За даними Генштабу, удари по таких військових цілях «суттєво порушують» управління військовими частинами та російськими підрозділами.

Нагадаємо, 14 вересня у пресслужбі ГУР повідомили про ураження російського ЗРК «Бук» вартістю в понад 40 млн доларів. Зенітно-ракетний комплекс виявили та атакували на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя.