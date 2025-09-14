Розвідники знищили установку вартістю 40-50 млн доларів дроном

У неділю, 14 вересня, спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони України виявили та уразили російський зенітно-ракетний комплекс «Бук-М3». Вартість такого ЗРК – від 40 млн доларів, повідомили у пресслужбі ГУР.

ЗРК виявили поблизу населеного пункту Олександрівка на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Розвідники оприлюднили відео з дрона, який уразив 9К317М «Бук-М3». На кадрах видно, як бойова одиниця стоять посеред поля.

«Вартість російського ЗРК “Бук-М3”становить від 40 до 50 млн доларів», – повідомили у пресслужбі ГУР.

Нагадаємо, 11 вересня ГУР повідомило про ураження корабля проєкту багатофункціональних суден MPSV07 Чорноморського флоту Росії під Новоросійськом. Удару військові завдали бойовим безпілотником українського виробництва в область містка управління, де розташоване обладнання навігації та зв’язку корабля.

Зазначається, що всього росіяни мають чотири кораблі такого типу. Вартість судна – близько 60 млн доларів.