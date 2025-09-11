Бійці ГУР уразили корабель проєкту багатофункціональних суден MPSV07

Спецпризначенці ГУР уразили корабель проєкту багатофункціональних суден MPSV07 Чорноморського флоту Росії під Новоросійськом. Про це Головне управління розвідки повідомило у четвер, 11 вересня.



У середу, 10 вересня, в акваторії Чорного моря спецпризначенці розвідки вистежили та успішно атакували корабель проєкту багатофункціональних суден MPSV07 зі складу ворожого Чорноморського флоту. Судно росіяни ввели в експлуатацію у 2015 році і всього окупанти мають лише чотири таких кораблі. Його вартість – близько 60 млн доларів.

Розвідники розповіли, що корабель проєкту MPSV07 обладнаний водолазними комплексами, телекерованими апаратами, гідролокатором бокового огляду, засобами радіоелектронної розвідки. Його використовують для обстеження дна. Потужність судна становить близько 4 МВт.

«У момент атаки спецпризначенців ГУР ворожий корабель здійснював радіоелектронну розвідку та патрулював підходи до бухти Новоросійська, де агресор “прописав” залишки свого Чорноморського флоту», – йдеться у дописі.

Удару військові завдали бойовим безпілотником українського виробництва в область містка управління, де розташоване обладнання навігації та зв’язку корабля. Внаслідок чого було знищено апаратуру РЕР судна, корабель виведено з ладу на дороговартісний на ремонт.

Нагадаємо, 9 вересня спецпризначенці ГУР повідомили про знищення двох елементів російської системи ППО в тимчасово окупованому Криму.