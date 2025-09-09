Підрозділи управління безпілотних систем уразили радіолокаційну станцію 48Я6-К1 «Подльот»

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони України знищили два елементи російської системи ППО в тимчасово окупованому Криму. Про це ГУР повідомило у вівторок, 9 вересня.

Управління безпілотних систем Департаменту активних дій ГУР МО України завдали влучних ударів по двох дороговартісних об’єктах системи ППО російських загарбників у тимчасово окупованому Криму, а саме:

радіолокаційній станції 48Я6-К1 «Подльот»;

модулі РЛМ-М зі складу комплексу 55Ж6М «Нєбо-М».

Розвідники уточнили, що модуль радіолокації РЛМ-М зі складу комплексу «Нєбо-М» спецпризначенці уразили прямо під час руху, коли російські військові покидали позицію бойового чергування.

Зазначимо, радіолокаційна станція 48Я6-К1 «Подльот» – це універсальна мобільна трикоординатна станція, котра призначена для виявлення повітряних цілей, зокрема на низьких висотах. Її основне завдання видавати цілевказівку для зенітно-ракетних комплексів, таких як С-300 та С-400.

«Нєбо-М» – це мобільний радіолокаційний комплекс дальньої дії, призначений для виявлення літаків та ракет на середніх і великих висотах.

