Українські далекобійні ракети «Фламінго».

В окупованому Криму під ракетну атаку потрапила прикордонна застава російської ФСБ. Об’єкт спецслужби окупантів уразили українські ракети великої дальності «Фламінго». Про це у неділю, 31 серпня, повідомив «Мілітарний» з посиланням на власні джерела.

Ураження сталось у суботу, 30 серпня. Українські військові вдарили по прикордонній заставі російської ФСБ в районі села Волошине біля міста Армянськ, що в тимчасово окупованому Криму.

Успішний удар по загону ФСБ також підтвердили супутникові знімки сервісу Copernicus Data Space Ecosystem, які зафіксували пожежу на російському об’єкті. Однак через низьку роздільну здатність точно оцінити наслідки атаки неможливо.

Супутникові знімки застави ФСБ в Криму, що свідчать про успішне ураження

Водночас російський телеграм-канал Astra повідомив, що удар пошкодив шість патрульних катерів. Крім того, внаслідок атаки загинув російський військовий.

Росіяни не уточнили, які саме катери потрапили під обстріл, однак «Мілітарний» зауважує, що на півночі Криму прикордонні загони ФСБ використовують катери на повітряних подушках проєктів А-8 «Хивус» та А25ПС.

Додамо, що вдень 31 серпня український моніторинговий телеграм-канал «Николаевский Ванёк» поширив відео ракетного залпу, стверджуючи, що на кадрах – запуск українських ракет «Фламінго». За даними «Мілітарного», на поширеному відео зафіксовано пуск ракет, які уразили російську заставу ФСБ біля Армянська.

Зауважимо, що того ж дня в окупованому Криму під атаку безпілотників потрапив аеродром у Сімферополі. Внаслідок удару пошкоджень зазнали два російських гелікоптери: Мі-8 та Мі-24.

Нагадаємо, 20 серпня стало відомо, що Сили оборони успішно випробували ракету українського виробництва «Фламінго». Вона здатна уразити ціль на відстані 3 тис. км.