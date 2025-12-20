Місце, де виявили тіло 11-річної польської школярки

Польські правоохоронці заперечили причетність українки до вбивства 11-річної школярки в місті Єленя-Гура, тіло якої виявили на початку тижня. Про це повідомила речниця МВС Польщі Кароліна Галецька.

У понеділок, 15 грудня, поліція Польщі повідомила про вбивство 11-річної школярки. Тіло дівчинки, на ім'я Дануся з ножовими пораненнями виявили неподалік школи у місті Єленя-Гура. Наступного дня поліція затримала підозрювану у вбивстві – 12-річну ученицю тієї ж школи, у якій навчалася жертва. Наразі підозрювана перебуває під арештом.

У соцмережах почали ширитися дописи про причетність до злочину 12-річної українки. Такі повідомлення з’явилися у фейсбук, ікс та ТікТок, пише польський портал Demagog. Публікації про причетність українки до вбивства 11-річної школярки швидко почали набирати перегляди, поширення та шквал негативних коментарів на адресу українців. Зокрема, зауважують журналісти сайту Demagog, деякі подібні дописи зібрали 50 тис. переглядів та 1,5 тис. поширень.

Один з антиукраїнських дописів у фейсбуці

Однак правоохоронці Польщі заперечили причетність українки до злочину. Зокрема, заступник комісара Головного управління муніципальної поліції в місті Єленя-Гура повідомив, що затримана підозрювана – громадянка Польщі. Також причетність українки до вбивства спростувала речниця МВС Кароліна Галецька.

«Підозрювана 12-річна дівчинка з Єленя-Гури не є українкою. Поширення такої неправди є навмисною дезінформацією, яка використовує трагедію та розпалює ненависть між Польщею та Україною», – написала у соцмережі ікс Кароліна Галецька.

Журналісти Demagog зауважують, що подібні дописи у соцмережах мають на меті дискредитувати українців та викликати до них ненависть громадян Польщі. За даними Demagog, лише з серпня по листопад 2025 року у мережі виявили понад 186 тис. антиукраїнських постів.

«Фейкові повідомлення про нібито громадянство неповнолітньої підозрюваної можуть бути використані для поширення антиукраїнської дезінформації. До всіх сенсаційних новин слід ставитися з обережністю та перевіряти їх у надійних джерелах», – наголосили журналісти Demagog.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року серед дев’яти номінанток на звання «Варшав’янка року 2025» була 19-річна українка Кіра Сухобойченко. Номінація Кіри викликала хвилю ксенофобських коментарів у польських соціальних мережах.