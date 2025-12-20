Гетьманцев звинуватив ресторани у декларації мінімальні доходи.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев звинуватив жовківського ресторатора Андрія Башенського у несплаті податків зі закладу швидкого харчування «БашА кухня». Про це політик написав у фейсбуці, у суботу, 20 грудня.

За словами Гетьманцева, після набуття чинності закону №4536 про мінімальні середні заробітні плати для бізнесу, який працює з підакцизними товарами, ситуація в ресторанній сфері почала змінюватися на краще. Зокрема, станом на 1 листопада 2025 року сплата податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) за КВЕД 56.10 зросла на 60,4% у порівнянні з попереднім періодом. Із цієї суми 36% припадає саме на підвищення офіційних зарплат, що, за словами Гетьманцева, свідчить про вихід частини ринку з тіні.

Політик ствердив: «Якщо порівнювати показники жовтня 2025 року до січня 2025 року, спостерігаємо позитивні тенденції:

• на 11,1% зменшилась кількість платників, у яких зарплата менше 8 тис. грн;

• на 952% або у 10,5 разів збільшилась кількість платників, у яких зарплата понад 16 тис. грн».

Водночас, як зазначив Гетьманцев, на Львівщині залишаються підприємства та фізичні особи-підприємці, які свідомо занижують зарплати, не оформлюють усіх працівників або декларують мінімальні доходи.

Як приклад Данило Гетьманцем навів ресторан «БашА кухня» у Жовкві, зазначивши, що заклад має команду понад 50 осіб і значні обсяги виторгу, однак у жовтні 2025 року офіційно були оформлені лише троє працівників із мінімальною зарплатою. При цьому бізнес продовжує працювати як ФОП II групи.

Політик наголосив, що підтримує малий бізнес, якщо він справді є малим. Водночас він заявив, що використання нечесних схем для ухилення від сплати податків у разі значних оборотів є недопустимим і створює нечесну конкуренцію на ринку.

За його словами, підприємці ще мають час добровільно виправити показники, легалізувати зарплати та вийти з «тіні» без санкцій з боку органів контролю.

ZAXID.NET намагався сконтактувати з підприємцем Андрієм Башенським, проте на момент публікації відповіді ще не було. Надану відповідь ми доповнимо у новині.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня команда «БашА кухня» упродовж 5 годин приготувала та видала 32 905 порцій барбекю, таким чином встановивши світовий рекорд з приготування барбекю.

