Андрій Башенський - засновник "Баша кухні"

У неділю, 26 жовтня, у Жовкві на Львівщині встановили рекорд із приготування барбекю. Локальний заклад, який спеціалізується на приготуванні страв барбекю, приготував і роздав майже 33 тис. порцій барбекю. Окрім того, організатори встановили рекорд України з найдовшої черги. Про це повідомляють представники Книги світових рекордів (Book World Records).

Команда «Баша кухня» упродовж 5 годин приготувала та видала 32 905 порцій барбекю. Під час події представники книги світових рекордів зафіксували два рекорди, які встановила команда «Баша кухня». Світовий рекорд отримав заклад за найбільшу кількість приготовлених і виданих страв барбекю за 5 годин. Серед страв, які представили кухарі закладу були ребра, смужки м’яса, рульки, ковбаса, шия та крильця.

Ще один місцевий рекорд встановлено за найдовшу чергу за стравами барбекю. Черга сягала 646,6 м та складалась із 597 людей. Загальна кількість людей, які відвідали захід налічувала1836 відвідувачів.

«Баша кухня» – це популярний у Жовкві заклад, який працює на вулиці Лесі Українки, 148 на околиці міста. Спеціалізується на приготуванні таких барбекю страв як ребра, рульки, ковбаски, крильця, а також популярності набула і смажена картопля, яку готують на мангалі.

Засновником кухні є Андрій Башенський, шеф-повар із понад 20-річним стажем. Як розповів Андрій Башенський у коментарі ZAXID.NET, ідея створити власну справу появилась давно, розпочалось все з того, що Андрій Башенський продавав крафтову сиров’ялену м’ясну продукцію за своєю авторською рецептурою. Згодом зародилась ідея відкрити заклад.

«Наступним кроком для нас є популяризація нашої продукції за кордоном. Ми хочемо донести всім, що кухня, яку готують українці найкраща у світі», – розповідає Андрій Башенський, ZAXID.NET

Зараз сторінка «Баша кухня» налічує понад пів мільйона підписників у Тіктоці, а відео набирають сотні тисяч переглядів.