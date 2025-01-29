Найбільший в Україні круасан вагою 5,600 кг

У львівському супермаркеті мережі «Сільпо» випекли найбільший в Україні круасан. Вага круасану із начинкою становила 5,6 кг. Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Як вказано у повідомленні, круасан приготували у супермаркеті «Сільпо», що у львівському ТРЦ Victoria Gardens, напередодні Міжнародного дня круасану.

«Найбільший в Україні круасан, вага становила 5,600 кг – а це, вважайте, як 56 стандарних круасанів. Ви знаєте, що львівські круасани мають найрізноманітнішу начинку, і не обов’язково солодку. Але рекордну випічку вирішено було приготувати із найпопулярнішою начинкою – заварним кремом», – написала Лана Вєтрова.

На приготування круасану працівники супермаркету витратили 8 годин, а після фіксації рекорду ним пригощали відвідувачів. Рекорд увійшов до Національного реєстру рекордів в категорію «Кулінарне мистецтво».

Нагадаємо, що у 2013 року у Кременчуці випекли круасан, який вважався найбільшим у світі – круасан мав довжину 70 см, ширину 35 см, вагу 5,5 кг. Львівський круасан у 2025 році побив національний рекорд, але не відомо, чи це є світовим рекордом. У мережі публікують безліч відео із великими крусанами, це стало уже трендом.