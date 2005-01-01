15-річна львів’янка потрапила до Книги рекордів України з мініатюрним тортом «Спартак»

Торт вийшов менший за горошину

СуспільствоОльга Гринько, сьогодні, 15:5622172

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15-річна львів’янка потрапила до Книги рекордів України з мініатюрним тортом «Спартак»
фото Лана Ветрова
Львів'янка Неля Мирон приготувала мініатюрний торт «Спартак»

15-річна школярка зі Львова Неля Мирон приготувала мініатюрний торт «Спартак». Кулінарний шедевр, розміром усього 7,76 мм, потрапив до книги рекордів України у категорії «Найменші об’єкти».

«Це – міні-копія популярного торта «Спартак», тож, за всіма правилами кулінарних рекордів, дівчинка готувала його у чіткій відповідності до рецептури. Він складається з 3 коржів, для змащування яких знадобилася краплина заварного крему та пів-краплини шоколадної глазурі», – повідомила на своїй сторінці у Facebook представниця Національного реєстру рекордів Лана Ветрова.

Усі фото Лани Ветрової

На приготування мініатюри дівчині знадобилося 5 годин. Розмір тортика – 7,76 мм. Експертам довелося робити його заміри електронним приладом.

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