15-річна львів’янка потрапила до Книги рекордів України з мініатюрним тортом «Спартак»

Львів'янка Неля Мирон приготувала мініатюрний торт «Спартак»

15-річна школярка зі Львова Неля Мирон приготувала мініатюрний торт «Спартак». Кулінарний шедевр, розміром усього 7,76 мм, потрапив до книги рекордів України у категорії «Найменші об’єкти».

«Це – міні-копія популярного торта «Спартак», тож, за всіма правилами кулінарних рекордів, дівчинка готувала його у чіткій відповідності до рецептури. Він складається з 3 коржів, для змащування яких знадобилася краплина заварного крему та пів-краплини шоколадної глазурі», – повідомила на своїй сторінці у Facebook представниця Національного реєстру рекордів Лана Ветрова.

Усі фото Лани Ветрової

На приготування мініатюри дівчині знадобилося 5 годин. Розмір тортика – 7,76 мм. Експертам довелося робити його заміри електронним приладом.