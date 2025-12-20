Міністр оборони Денис Шмигаль опублікував відео багатокілометрових фортифікаційних споруд, зведення яких зараз триває у прифронтових регіонах України. На відео видно багаторядну систему фортифікацій, що включає протитанкові рови, бетонні протитанкові загородження типу «зуби дракона» та інші елементи інженерної оборони. За словами міністра будівництво фортифікацій відбувається у Запорізькій, Донецькій, Сумській, Харківській, Чернігівській та Київській областях. Наразі Державна спеціальна служба транспорту вже побудувала 2130 взводних опорних пунктів, понад 3 тис. км протитанкового рову, більш ніж 1 тис. км загороджувальних пірамід, 16 тис. км бар'єрного рубежу «Єгоза» та 4,3 тис. км малопомітної перешкоди. На відео, опубліковане міністром оборони Денисом Шмигалем, фортифікаційні споруди у Запорізькій області.

Відео Дениса Шмигаля