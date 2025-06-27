Укріплення зводять відповідно до запланованого обсягу

Сили оборони України виконують фортифікаційне будівництво за планом. Станом на червень 2025 року вже звели понад 50% від запланованих робіт, повідомив у п’ятницю, 27 червня, міністр оборони України Рустем Умєров, передає «Інтерфакс-Україна».

Під час спілкування з журналістами міністр розповів, що у 2024 році військові частини виконали від 96% до 99,9% завдань зі зведення фортифікацій. У 2025 році будівництво тако продовжується за планом – станом на червень Сили оборони виконали понад 50% запланованих завдань.

Умєров розповів, що військові частини також змінили підхід до будівництва фортифікацій відповідно до тактики російської армії. Так, за словами міністра, військовослужбовці роблять менші опорні пункти (60-70 м ходів сполучення) з антидроновим накриттям, які дозволяють ефективно протистояти штурмам малих піхотних груп окупантів.

Рустем Умєров додав, що фортифікації адаптуються до пріоритетів Сил оборони на конкретних напрямках. Зокрема, йдеться про маскування укріплень відповідно до місцевості, а також спеціальне зменшення для того, щоб не видавати українські позиції.

Міністр підсумував, що всі завдання з фортифікацій виконують у взаємодії з командувачами відповідних військових угруповань згідно із рішеннями Генерального штабу ЗСУ.