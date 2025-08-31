Під атаку потрапив, зокрема, вертоліт Мі-8

У суботу, 30 серпня, Сили оборони України атакували аеропорт Сімферополя, внаслідок чого вдалося уразити гелікоптери Мі-8 та ударний Мі-24. Про це повідомили OSINT-аналітики спільноти AviVector.

«30 серпня, близько 06:30, російські ресурси моніторингу зафіксували рух дронів, що прямували до Сімферопольського аеропорту. Пізніше в мережі з'явилися кадри пожежі поблизу аеропорту. За попередніми даними, на основі порівняння знімків 30 серпня та 22 серпня, у районі розташування гелікоптерів Мі-8 та Мі-24 видно пожежу», – йдеться у дописі.

Супутникові знімки аеропорту Сімферополь 22 та 30 серпня. Фото AviaVector

Російський телеграм-канал ASTRA, з посиланням на джерела в окупованому регіоні, повідомив, що щонайменше два дрони попали в ціль на території аеропорту у Сімферополі. Росіяни заявляють, що мають підтвердження знищення гелікоптера Мі-8.

Нагадаємо, у ніч на четвер, 28 серпня, бійці департаменту розвідки влучили на території тимчасово окупованого Криму в російську РЛС зі складу С-400.