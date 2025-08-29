Бійці ГУР уразили російську РЛС зі складу С-400

У ніч на четвер, 28 серпня, бійці департаменту розвідки влучили на території тимчасово окупованого Криму в російську РЛС зі складу С-400. Про це Головне управління розвідки повідомило у п’ятницю, 29 серпня.

У дописі зазначають, що розвідникам вдалося уразити дороговартісну ціль росіян – радіолокаційний комплекс 91Н6Е зі складу ЗРК С-400 «Тріумф».

«У ніч на 28 серпня 2025 року спецпризначенці Департаменту активних дій ГУР МО України уразили на території тимчасово окупованого Криму ворожу дороговартісну ціль ― російський радіолокаційний комплекс 91Н6Е зі складу ЗРК С-400 “Тріумф”. Черговий “тріумф” загарбників на півострові “осліп” ― схоже, це фіаско», – додали у ГУР.

Нагадаємо, 28 серпня стало відомо, що військові уразили в Азовському морі неподалік тимчасово окупованого Криму малий ракетний корабель проєкту 21631 «Буян-М».