ГУР уразило ракетний корабель проєкту 21631 «Буян-М»

Військові уразили в Азовському морі неподалік тимчасово окупованого Криму малий ракетний корабель проєкту 21631 «Буян-М». Про це у четвер, 28 серпня, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Як стало відомо, 28 серпня в результаті спільної операції ГУР МО України та спецпідрозділу «Примари» в Азовському морі неподалік тимчасово окупованого Криму уражено малий ракетний корабель Росії проєкту 21631 «Буян-М», який є носієм крилатих ракет «Калібр».

Військові дроном пошкодили корабельну радіолокаційну станцію, а спецпризначенці Департаменту активних дій ГУР атакували борт носія «калібрів». У результаті ударів корабель, який перебував у зоні потенційного пуску ракет у Темрюцькій затоці, зазнав пошкоджень та був змушений покинути район бойового чергування.

Нагадаємо, українські військові у ніч на четвер, 28 серпня, атакували кілька російських регіонів. Внаслідок обстрілу спалахнули пожежі на Куйбишевському та Афіпському нафтопереробних заводах.