Українські військові у ніч на четвер, 28 серпня, атакували кілька російських регіонів. Внаслідок обстрілу спалахнули пожежі на Куйбишевському та Афіпському нафтопереробних заводах. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

У ніч на 28 серпня підрозділи Сил оборони завдали ураження по низці важливих об’єктів росіян. Зокрема, військові атакували Афіпський НПЗ, що у Краснодарському краї.

У дописі зазначають, що завод, основними продуктами переробки якого є бензини і дизельне пальне, задіяний у забезпеченні армії загарбників. Річний об’єм переробки складає 6,25 млн т нафти на рік. На території НПЗ зафіксували пожежу.

During the night the Afipsky refinery in the Krasnodar region was damaged by drones. A big fire broke out after one of the arrivals pic.twitter.com/HlbGj6w3R3 — Exilenova+ (@Exilenova_plus) August 28, 2025



Також, підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій влучили по Куйбишевському нафтопереробному заводі у Самарській області.

Підприємство випускає бензини, дизельне пальне, мазути, розчинники. Потужність переробки 7 млн т нафти на рік. На території після атаки було зафіксовано вибухи та пожежу.

Several drones also flew to the Kuibyshev Oil Refinery in the Samara region. Several big fires broke out around the refinery pic.twitter.com/EsX7aqlBHq — Exilenova+ (@Exilenova_plus) August 28, 2025

Крім цього, українські військові уразили склади боєприпасів та низку логістичних об’єктів агресора, які задіяні у забезпеченні російської армії.

«Об’єкти розташовані як безпосередньо у Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України. Детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється», – додали у дописі.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді також повідомляв про атаки на російські НПЗ. За його словами, російська нафтопереробна галузь вночі втратила ще 4,7% своїх потужностей, а сумарно за два тижні – 21%.

Крім цього, губернатор Волгоградської області Андрєй Бочаров заявив, що безпілотники вночі атакували залізничний вузол у регіоні.

«За попередньою інформацією, в результаті падіння уламків БпЛА сталося загоряння однієї з технічних будівель локомотивного депо в місті Петров Вал Камишинського району. Пожежу оперативно загасили. Постраждалих немає», – зазначив він.

Міноборони Росії повідомило, що протягом ночі засоби ППО нібито перехопили і знищили 102 українських БпЛА:

22 – над акваторією Чорного моря,

по 21 – над Ростовською і Самарською областями,

18 – над Краснодарським краєм,

по 3 – над Воронезькою і Саратовською областями,

2 – над Волгоградською областю,

1 – над акваторією Азовського моря,

11 – над тимчасово окупованим Кримом.

Нагадаємо, 26 серпня Сили спеціальних операцій уразили та вивели з ладу логістичні об’єкти російської армії у тимчасово окупованому Криму.