Сіярто наголосив, що Угорщина наразі є головним постачальником електроенергії для України

Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто висловив обурення через удар України 13 серпня по нафтопроводу «Дружба» в Брянській області. Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Він заявив, що Україна здійснила удар дроном по важливій розподільчій станції, що ставить під загрозу безпеку енергопостачання Угорщини. Сіярто наголосив, що Будапешт особливо обурює така атака, оскільки, за його словами, Угорщина наразі є головним постачальником електроенергії для України і «без такої підтримки енергобезпека України стала б досить нестабільною».

«У цьому контексті останній удар України по нафтопроводу «Дружба», який постачає Угорщині сиру нафту і відіграє ключову роль в енергетичній безпеці нашої країни, є особливо обурливим. Ми рішуче закликаємо Україну не ставити під загрозу енергетичну безпеку Угорщини та припинити атаки на енергоносії, що постачаються до Угорщини, у війні, до якої ми, угорці, не маємо жодного стосунку», – написав голова МЗС.

Нагадаємо, у ніч на середу, 13 серпня, Брянську область РФ вчергове атакували безпілотники. У регіоні виникла пожежа на нафтоперекачувальній станції «Унеча» в однойменному місті.