Дрони СБУ повторно атакували термінал зберігання «шахедів» у Татарстані
Відстань від логістичного хабу росіян до України – близько 1300 км
Українські спецпризначенці за допомогою безпілотників вдруге за тиждень здійснили успішну атаку на російський логістичний хаб, де зберігаються ударні дрони «шахед» та іноземні компоненти до них. Про це повідомили в пресцентрі Служби безпеки у вівторок, 12 серпня.
За даними спецслужби, далекобійні дрони Центру спецоперацій «А» СБУ повторно атакували склад в російському Кзил-Юлі (Республіка Татарстан), що за 1300 км від України.
Місцеві жителі опублікували низку відео, на яких видно пожежі в приміщеннях російського хабу.
Увага! Відео 18+ (присутня ненормативна лексика!)
«СБУ продовжує низку спецоперацій з уражень ворожих об’єктів у глибокому тилу РФ. Повторна атака на цей об’єкт ВПК має на меті зменшити спроможності ворога для “шахедного” терору України. Операції на підприємствах, які забезпечують озброєнням російську воєнну машину, триватимуть і надалі», – заявила спецслужба.
Нагадаємо, попередня атака далекобійних безпілотників СБУ на термінал зберігання «шахедів» у Татарстані відбулася 9 серпня.
Раніше ZAXID.NET писав, що дрони атакували у Росії два унікальні підприємства: завод з виробництва гелію для ракет та завод з виготовлення штучних сапфірів для оптоелектронної промисловості.