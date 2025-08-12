Дим від пожежі в Татарстані, 12 серпня

Українські спецпризначенці за допомогою безпілотників вдруге за тиждень здійснили успішну атаку на російський логістичний хаб, де зберігаються ударні дрони «шахед» та іноземні компоненти до них. Про це повідомили в пресцентрі Служби безпеки у вівторок, 12 серпня.

За даними спецслужби, далекобійні дрони Центру спецоперацій «А» СБУ повторно атакували склад в російському Кзил-Юлі (Республіка Татарстан), що за 1300 км від України.

Місцеві жителі опублікували низку відео, на яких видно пожежі в приміщеннях російського хабу.

Увага! Відео 18+ (присутня ненормативна лексика!)

«СБУ продовжує низку спецоперацій з уражень ворожих об’єктів у глибокому тилу РФ. Повторна атака на цей об’єкт ВПК має на меті зменшити спроможності ворога для “шахедного” терору України. Операції на підприємствах, які забезпечують озброєнням російську воєнну машину, триватимуть і надалі», – заявила спецслужба.



Нагадаємо, попередня атака далекобійних безпілотників СБУ на термінал зберігання «шахедів» у Татарстані відбулася 9 серпня.

Раніше ZAXID.NET писав, що дрони атакували у Росії два унікальні підприємства: завод з виробництва гелію для ракет та завод з виготовлення штучних сапфірів для оптоелектронної промисловості.