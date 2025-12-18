Галицький районний суд Львова продовжив запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія

У четвер, 18 грудня, Галицький районний суд Львова продовжив запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія Михайлу Сцельнікову. Він й надалі перебуватиме під вартою без права внесення застави.

Запобіжний захід Михайлу Сцельнікову продовжили на 60 діб, до 15 лютого.

Михайло Сцельніков під час спілкування з журналістами розповів, що зброю для вбивства Андрія Парубія він взяв зі схрону в землі. Однак хто йому сказав, де взяти пістолет, не уточнив, сказав, що не знає. Сцельніков зазначив, що до вбивства готувався мінімум рік.

Також він зробив звернення до ЗСУ і закликав до вбивств депутатів та міністрів.

«Думаю, це було б справедливо. Я зараз скоїв публічний злочин, я закликав до вбивства політичних діячів країни. Прокурор може відкрити нову справу проти мене. Я закликав до насильного способу зміни країни», – сказав Сцельніков.

Після оголошення запобіжного заходу Сцельніков заявив, що хоче подати клопотання, щоб йому видали його особисті речі, щоб він міг одягнути теплі речі. Суддя пояснив, що Сцельніков може оформити своє клопотання через адвоката.

Начальник відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Львівської обласної прокуратури Назар Марків розповів, що знайти пістолет вдалося після огляду одного з вилучених телефонів підозрюваного. Сам Сцельніков не повідомляв про місце схову зброї, він казав, що втопив її.

«Знайшли файл, на якому було видно місце, де підозрюваний заховав знаряддя вчинення злочину. Це пістолет Макарова. Встановлено, що гільзи та кулі, вилучені з тіла Парубія, були випущені з цієї зброї. Експертиза встановила, що на зброї й на поліетиленовому пакеті, в який була завернута зброя, є сліди ДНК підозрюваного», – розповів начальник відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Львівської обласної прокуратури Назар Марків.

Нагадаємо, 30 серпня 2025 року на вул. Єфремова у Львові вбивця, який маскувався під кур’єра служби доставки, розстріляв нардепа Андрія Парубія. Підозрюваний здійснив вісім прицільних пострілів у політика, внаслідок чого той загинув на місці. За підозрою у вчиненні вбивства затримали завербованого російськими спецслужбами 52-річного львів’янина Михайла Сцельнікова, який у залі суду зізнався у скоєному. Після вбивства Парубія вбивця намагався втекти за кордон, але його затримали СБУ та поліція у Хмельницькій області.

Дії Михайла Сцельнікова кваліфікують за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ст. 112 (посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю) та ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) ККУ.

На підставі нових доказів слідчі СБУ додатково повідомили йому про підозру у виправдовуванні збройної агресії Росії (чч. 1, 3 ст. 436-2 ККУ).

Як вже повідомлялося, пістолет, з якого вбили Парубія, спецслужби Росії могли передати в Україну через завербованого британця, колишнього військового інструктора Росса Девіда Катмора, якого нещодавно затримала СБУ.

СБУ розшукала пістолет, з якого вбили колишнього голову Верховної Ради.