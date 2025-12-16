Андрія Парубія розстріляли з пістолета Макарова

СБУ розшукала пістолет, з якого вбили колишнього голову Верховної Ради, нардепа Андрія Парубія. Для вчинення злочину вбивця використав пістолет Макарова, який згодом заховав у лісопарку неподалік місця проживання у Львові.

Як повідомили у вівторок, 16 грудня, в СБУ та Офісі генпрокурора, вогнепальна зброя з глушником була у схованці у лісопарку, яку зловмисник облаштував після вбивства Андрія Парубія. Зброю знайшли ще у вересні, експертизи підтвердили, що саме з неї було вбито Андрія Парубія. У СБУ уточнили ZAXID.NET, що пістолет був захований у лісопарку неподалік місця проживання затриманого.

«За результатами експертиз встановлено, що саме з цього пістолета було зроблено смертельний постріл у народного депутата. Також на зброї виявлено сліди ДНК кілера. Крім цього, у ході слідчо-оперативних дій отримано відеозапис, на якому кілер облаштовує схрон з пістолетом у лісовій місцевості та звітує про це своєму кураторові з РФ», – розповіли в СБУ.

За даними правоохоронців, знайдену зброю у подальшому планували використати для вчинення інших замовних убивств на території України. Про це підозрюваний Михайло Сцельніков заявив під час допиту: «Була б можливість, я б іще стріляв».

Пістолет Макарова, з якого вбили Андрія Парубія, знайшли у схованці у лісі

Нагадаємо, 30 серпня 2025 року на вул. Єфремова у Львові вбивця, який маскувався під кур’єра служби доставки, розстріляв нардепа Андрія Парубія. Підозрюваний здійснив вісім прицільних пострілів у політика, внаслідок чого той загинув на місці. За підозрою у вчиненні вбивства затримали завербованого російськими спецслужбами 52-річного львів’янина Михайла Сцельнікова, який у залі суду зізнався у скоєному. Після вбивства Парубія вбивця намагався втекти за кордон, але його затримали СБУ та поліція у Хмельницькій області.

Дії Михайла Сцельнікова кваліфікують за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ст. 112 (посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю) та ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) ККУ.

На підставі нових доказів слідчі СБУ додатково повідомили йому про підозру у виправдовуванні збройної агресії Росії (чч. 1, 3 ст. 436-2 ККУ).

Як вже повідомлялося, пістолет, з якого вбили Парубія, спецслужби Росії могли передати в Україну через завербованого британця, колишнього військового інструктора Росса Девіда Катмора, якого нещодавно затримала СБУ.