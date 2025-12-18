Ніжне соковите м’ясо і хрустка скоринка – те, що чекає на ваших гостей, якщо ви приготуєте глазуровану шинку за рецептом від New York Times Cooking.

Інгредієнти

Свинний окіст без кістки, не нарізаний 1 шт. (2,5–3,5 кг) Гвоздика 20–30 шт. Мандарини клементини 6 шт. Лавровий лист 2 шт. Цукор коричневий ¾ скл. Сухий гірчичний порошок 4 ст. л. Класична гірчиця 2 ст. л. + 1 ч. л. Білий винний оцет 1 ст. л. Оливкова олія 2 ст. л. Майонез 1 неповна склянка Бодян 1 зірочка

Спосіб приготування:

Крок 1 Розігрійте духовку до 180 °C. Маленьким гострим ножем зробіть надрізи на поверхні окісту під кутом, заглиблюючись приблизно на 1,5 см. Проведіть кілька паралельних надрізів на відстані близько 4 см один від одного по всій поверхні. Потім повторіть надрізи в протилежному напрямку, щоб утворився ромбоподібний візерунок. У кожен верхній кут ромба вставте по одному бутончику гвоздики.

Крок 2 Викладіть окіст у велику форму для запікання так, щоб навколо нього залишалося приблизно 7–8 см вільного простору. Розкладіть навколо 8 половинок клементин зрізом догори без кісточок. Додайте лаврове листя і ½ склянки води. Щільно накрийте форму фольгою та запікайте 30 хвилин.

Крок 3 Дістаньте форму з духовки. Обережно перекладіть запечені клементини у блендер. Додайте цукор, гірчичний порошок, жовту гірчицю, білий винний оцет та оливкову олію. Подрібніть до однорідної гладкої маси. Отриманою сумішшю рівномірно полийте окіст.

Крок 4 Розкладіть решту половинок клементин навколо окосту зрізом догори. Зменште температуру духовки до 165 °C і продовжуйте запікати без фольги ще 2–3 години (приблизно 45 хвилин на кожен кілограм ваги). Перевіряйте кожні 30 хвилин і, якщо соус починає підсихати по краях, додавайте по ¼ склянки води. Дістаньте окіст, коли глазур стане золотистою, а соки у формі – густими та липкими. Підвищте температуру духовки до 200 °C.

Крок 5 Перекладіть окіст на обробну дошку. У формі вінчиком вмішайте майонез у соус до однорідності, після чого перекладіть суміш у миску. Поверніть окіст назад у форму та нанесіть тонкий шар сумші (приблизно ¼ склянки) поверх м’яса. Запікайте ще 6–8 хвилин, доки глазур не стане глянцевою.