Глазурована шинка до різдвяного столу. Рецепт дня0
Ніжне соковите м’ясо і хрустка скоринка – те, що чекає на ваших гостей, якщо ви приготуєте глазуровану шинку за рецептом від New York Times Cooking.
Інгредієнти
|Свинний окіст без кістки, не нарізаний
|1 шт. (2,5–3,5 кг)
|Гвоздика
|20–30 шт.
|Мандарини клементини
|6 шт.
|Лавровий лист
|2 шт.
|Цукор коричневий
|¾ скл.
|Сухий гірчичний порошок
|4 ст. л.
|Класична гірчиця
|2 ст. л. + 1 ч. л.
|Білий винний оцет
|1 ст. л.
|Оливкова олія
|2 ст. л.
|Майонез
|1 неповна склянка
|Бодян
|1 зірочка
Спосіб приготування:
Крок 1
Розігрійте духовку до 180 °C. Маленьким гострим ножем зробіть надрізи на поверхні окісту під кутом, заглиблюючись приблизно на 1,5 см. Проведіть кілька паралельних надрізів на відстані близько 4 см один від одного по всій поверхні. Потім повторіть надрізи в протилежному напрямку, щоб утворився ромбоподібний візерунок. У кожен верхній кут ромба вставте по одному бутончику гвоздики.
Крок 2
Викладіть окіст у велику форму для запікання так, щоб навколо нього залишалося приблизно 7–8 см вільного простору. Розкладіть навколо 8 половинок клементин зрізом догори без кісточок. Додайте лаврове листя і ½ склянки води. Щільно накрийте форму фольгою та запікайте 30 хвилин.
Крок 3
Дістаньте форму з духовки. Обережно перекладіть запечені клементини у блендер. Додайте цукор, гірчичний порошок, жовту гірчицю, білий винний оцет та оливкову олію. Подрібніть до однорідної гладкої маси. Отриманою сумішшю рівномірно полийте окіст.
Крок 4
Розкладіть решту половинок клементин навколо окосту зрізом догори. Зменште температуру духовки до 165 °C і продовжуйте запікати без фольги ще 2–3 години (приблизно 45 хвилин на кожен кілограм ваги). Перевіряйте кожні 30 хвилин і, якщо соус починає підсихати по краях, додавайте по ¼ склянки води. Дістаньте окіст, коли глазур стане золотистою, а соки у формі – густими та липкими. Підвищте температуру духовки до 200 °C.
Крок 5
Перекладіть окіст на обробну дошку. У формі вінчиком вмішайте майонез у соус до однорідності, після чого перекладіть суміш у миску. Поверніть окіст назад у форму та нанесіть тонкий шар сумші (приблизно ¼ склянки) поверх м’яса. Запікайте ще 6–8 хвилин, доки глазур не стане глянцевою.
Крок 6
Дістаньте окіст із духовки, натріть зверху бодян за допомогою дрібної тертки і залиште відпочити на 20 хвилин перед нарізанням. Подавайте решту майонезної глазурі разом з окістом або використовуйте пізніше як соус для із залишків.