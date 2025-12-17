Як засолити лосось гравлакс: три рецепти на різний смак0
Гравлакс – це традиційний спосіб приготування сирого лосося, поширений у скандинавських країнах. Рибу не піддають термічній обробці, а витримують у суміші солі, цукру, спецій і зелені, завдяки чому вона набуває щільної текстури та виразного смаку. Готовий лосось нарізають дуже тонкими скибками та подають як холодну закуску з хлібом, соусами або простими гарнірами.
Домашній гравлакс із лосося
Інгредієнти
|Філе свіжого лосося без шкіри
|500 г
|Морська сіль
|2 ст. л.
|Коричневий цукор
|2 ст. л.
|Чорний перець
|1 ч. л.
|Свіжий кріп
|жменя
|Цедра
|з 1 лимона
|Джин або горілка
|1 ст. л. (за бажанням)
Спосіб приготування:
Крок 1
Змішати сіль, цукор, перець, подрібнений кріп і лимонну цедру.
Крок 2
Форму вистелити харчовою плівкою, викласти філе лосося та рівномірно обсипати маринадом з усіх боків.
Крок 3
Щільно загорнути рибу в плівку, зверху покласти невеликий тягар.
Крок 4
Поставити в холодильник на 36-48 годин, кожні 12 годин перевертаючи філе.
Класичний гравлакс зі шкірою
Інгредієнти
|Філе лосося зі шкірою
|1 кг
|Морська сіль крупного помелу
|4 ч. л.
|Цукор (краще коричневий)
|4 ч. л.
|Суміш перців горошком
|1 ч. л. (за бажанням)
|Свіжий кріп
|1 великий або 2 менші пучки
|Алкоголь (горілка, джин, віскі)
|1 чарка (за бажанням)
Спосіб приготування:
Крок 1
Кріп промити та добре обсушити. Перець розтовкти й змішати з сіллю та цукром.
Крок 2
Філе лосося, очищене від кісток, викласти шкірою донизу та рівномірно посипати сумішшю спецій.
Крок 3
На один шматок викласти гілочки кропу, за бажанням збризнути алкоголем і накрити другим шматком.
Крок 4
Щільно загорнути рибу в харчову плівку, покласти в посудину та злегка обтяжити.
Крок 5
Маринувати в холодильнику 48-72 години, двічі на день перевертати рибу та зливати рідину, що утворюється.
Крок 6
Перед подачею зняти кріп, тупим боком ножа зішкребти спеції та нарізати лосося тонкими скибками.
Гравлакс із гірчично-медовим соусом
Інгредієнти
|Філе лосося
|1 пласт
|Сіль
|3 ст. л.
|Цукор
|3 ст. л.
|Свіжий кріп
|3 пучки
|Чорний перець
|за смаком
|Гірчиця
|3 ст. л.
|Мед
|1 ч. л.
|Оливкова олія
|3 ст. л.
|Лимонний сік
|за смаком
|Сіль і перець
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Почати приготування за 2 дні до подачі. Змішати сіль, цукор і перець, натерти цією сумішшю лосося та обкласти гілочками кропу.
Крок 2
Накрити рибу харчовою плівкою, покласти в глибоку посудину, зверху встановити дощечку та обтяжити. Поставити в холодильник на 24 години.
Крок 3
Наступного дня зняти тягар, загорнути лосося в чисту плівку та знову поставити в холодильник ще на 24 години.
Крок 4
Під час маринування кілька разів зливати рідину. Перед подачею зняти надлишок маринаду й нарізати рибу дуже тонкими скибками.
Крок 5
Для соусу треба змішати гірчицю, мед і лимонний сік. Постійно помішуючи, тонкою цівкою влити оливкову олію. Приправити сіллю та перцем за смаком. Подавати разом з лососем.
Рецепти від Кapitankonrad, Z pierwszego tloczenia, Biedronka home.