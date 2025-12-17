Гравлакс – це традиційний спосіб приготування сирого лосося, поширений у скандинавських країнах. Рибу не піддають термічній обробці, а витримують у суміші солі, цукру, спецій і зелені, завдяки чому вона набуває щільної текстури та виразного смаку. Готовий лосось нарізають дуже тонкими скибками та подають як холодну закуску з хлібом, соусами або простими гарнірами.

Домашній гравлакс із лосося

Інгредієнти Філе свіжого лосося без шкіри 500 г Морська сіль 2 ст. л. Коричневий цукор 2 ст. л. Чорний перець 1 ч. л. Свіжий кріп жменя Цедра з 1 лимона Джин або горілка 1 ст. л. (за бажанням) Спосіб приготування: Крок 1 Змішати сіль, цукор, перець, подрібнений кріп і лимонну цедру. Крок 2 Форму вистелити харчовою плівкою, викласти філе лосося та рівномірно обсипати маринадом з усіх боків. Крок 3 Щільно загорнути рибу в плівку, зверху покласти невеликий тягар. Крок 4 Поставити в холодильник на 36-48 годин, кожні 12 годин перевертаючи філе.

Класичний гравлакс зі шкірою

Інгредієнти Філе лосося зі шкірою 1 кг Морська сіль крупного помелу 4 ч. л. Цукор (краще коричневий) 4 ч. л. Суміш перців горошком 1 ч. л. (за бажанням) Свіжий кріп 1 великий або 2 менші пучки Алкоголь (горілка, джин, віскі) 1 чарка (за бажанням) Спосіб приготування: Крок 1 Кріп промити та добре обсушити. Перець розтовкти й змішати з сіллю та цукром. Крок 2 Філе лосося, очищене від кісток, викласти шкірою донизу та рівномірно посипати сумішшю спецій. Крок 3 На один шматок викласти гілочки кропу, за бажанням збризнути алкоголем і накрити другим шматком. Крок 4 Щільно загорнути рибу в харчову плівку, покласти в посудину та злегка обтяжити. Крок 5 Маринувати в холодильнику 48-72 години, двічі на день перевертати рибу та зливати рідину, що утворюється. Крок 6 Перед подачею зняти кріп, тупим боком ножа зішкребти спеції та нарізати лосося тонкими скибками.

Гравлакс із гірчично-медовим соусом