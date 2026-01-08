Воно визначає структуру, еластичність та текстуру коржа, тому важливо правильно обрати муку для оптимального результату

Хоча на смак домашньої піци впливає багато факторів – від соусу до начинки, основа всього успіху криється в типі борошна, з якого готується тісто. Воно визначає структуру, еластичність та текстуру коржа, тому важливо правильно обрати муку для оптимального результату. Kobieta розповідає, який тип борошна ідеально підійде для піци.

Який тип борошна варто обрати?

Насправді основу для піци можна спекти з будь-якого борошна. Але лише одне забезпечить ідеальну консистенцію тіста. Італійці використовують лише борошно типу 00 – італійське борошно найменшого помелу, яке є надзвичайно гладким та однорідним, оскільки містить мінімальну кількість мінералів. Це борошно дуже легке та забезпечить хрустку скоринку та дуже тонку основу для піци.

Однак, якщо ви хочете приготувати більш пухку піцу, краще обрати трохи вищий сорт борошна, наприклад, 720 або 650. Також важливо просіяти борошно, перш ніж почати готувати піцу.