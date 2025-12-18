США вважають компромісом поділити Запорізьку АЕС між трьома країнами

Представники президента Дональда Трампа запропонували Києву спільне використання окупованої Запорізької атомної електростанції між США, Україною та Росією. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у четвер, 18 грудня, під час спілкування з журналістами.

За словами Зеленського, США вважають компромісом поділити Запорізьку АЕС між трьома країнами. Проте питання не тільки в грошах та електриці, але й в доступі до станції, адже вона досі мілітаризована і перебуває в небезпечній ситуації.

«США запропонували компроміс, як вони вважають, що станція в якийсь спосіб повинна існувати, працювати та в якихось пропорціях ділитися на трьох. Я їм сказав, довго дискутував на цю тему, що я вважаю це несправедливим. Питання не тільки в тому, що це наша станція. Питань багато різних», – наголосив президент.

Раніше в запропонованому мирному плані Трампа йшлося, що росіяни хочуть, щоб станцію перезапустили під наглядом МАГАТЕ, а виробництво електроенергії розприділяли порівну між Росією та Україною.

Також Зеленський розповів, що наразі Україна та США досі не мають остаточно узгодженої версії мирного плану. На його думку, економіка РФ не спроможна підтримувати війну в тих обсягах, що були раніше, якщо санкції будуть діяти.

На початку грудня Зеленський повідомляв про пропозицію обміняти неокуповану територію Донеччини на Запорізьку АЕС.