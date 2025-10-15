Окупаційний суд ув'язнив інженера ЗАЕС

Створений росіянами суд на 16 років ув’язнив жителя окуповавного Енергодара Руслана Лаврика, який працював інженером на Запорізькій атомній електростанції. Про це у середу, 15 жовтня, повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов та пресслужба окупаційного суду.

Незаконно засуджений – 55-річний Руслан Лаврик, який працював інженером радіо і телебачення на Запорізькій АЕС. За даними пресслужби псевдосуду, чоловік нібито у січні 2024 року отримав російське громадянство, але «негативно ставився до проведення спеціальної військової операції на території Запорізької області, а також до політики, яку проводить влада Російської Федерації».

Російське псевдослідство стверджує, що у квітні 2024 року Руслан Лаврик зробив донат на збір українських військових на купівлю засобів радіоелектронної боротьби. Ще один переказ на потреби ЗСУ інженер ЗАЕС нібито здійснив у травні цього ж року.

«Крім того, на прохання громадянина України, який постійно проживає в Запоріжжі, громадянин Л. передав координати підрозділу російських військових, розташованого на виїзді з Енергодару», – йдеться у повідомленні окупантів.

Законний міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив, шо росіяни катують полоненого українця, через що в нього виникли проблеми з серцем й він потребує госпіталізації. Проте окупаційний суд визнав Руслана Лаврика винним у державній зраді та ув’язнив чоловіка на 16 років. Так зване покарання чоловік відбуватиме у колонії суворого режиму.

«Всі злочинні вироки, винесені на тимчасово окупованих територіях, були й залишаються юридично недійсними й не мають жодної правової сили», – наголосив Дмитро Орлов.

Нагадаємо, 10 жовтня стало відомо, що російський Південний окружний воєнний суд у Ростові-на-Дону засудив до 18 років позбавлення волі 32-річного бійця бригади «Азов» Нацгвардії України Віталія Костюченка, який з 2022 року вважається зниклим безвісти.