Зеленському пропонували обміняти Донбас на окуповану Запорізьку АЕС

Володимир Зеленський повідомив, що територіальне питання досі залишається нерозв’язаним попри намагання США знайти компроміс. За словами президента, Росія вимагає від України відмовитися від частини територій, у тому числі неокупованих. Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами після зустрічі з лідерами ЄС у Великій Британії, передає «Суспільне».

За словами президента, наразі мирний план США для України має 20 пунктів. З документа виключили «відверто антиукраїнські» положення, однак згоди щодо територіального питання досі немає. Президент наголосив, що Росія заради частини Донбасу тисне на Україну військовими, інформаційними та дипломатичними способами.

«Є території, які Росія вже не може утримувати – невеликі ділянки на Харківському та Сумському напрямках. Це складне питання: якщо зупинитися на лінії фронту, що робити з цими територіями? Найважче те, що Росія намагається забрати частину Донецької області й тисне на нас різними інструментами», – повідомив Володимир Зеленський.

Також, за словами президента, серед пропозицій – передати під контроль Росії Донецьку область включно з неокупованими територіями в обмін на Запорізьку АЕС та частину інших тимчасово окупованих населених пунктів. Водночас Володимир Зеленський наголосив, що ЗАЕС «не буде працювати» без України. Також глава держави вкотре зауважив, що Україна не збирається дарувати Росії свої території.

«Ми не маємо по закону ніякого права, по закону України, по нашій Конституції, міжнародного права, якщо чесно, і морального права також не маємо. Безумовно, Росія наполягає, щоб ми віддали території. Ми безумовно не хочемо нічого віддавати. За це ми й боремось», – наголосив Володимир Зеленський.

Ще одне питання – гарантії безпеки, зокрема унеможливлення повторного російського вторгнення. Й до цих обговорень, за словами президента, важливо залучати Європу. Також наразі обговорюється план фінансування та відбудови України.

«Головне питання гарантій – що буде, якщо після завершення війни Росія знову почне агресію? На що готові партнери й на що може розраховувати Україна? Це повинно бути у відповіді й в серці гарантій безпеки для України», – підсумував президент.

Нагадаємо, 23 листопада у Швейцарії відбувся перший раунд переговорів щодо мирного плану США для України. Українська та американська делегації обговорювали план з 28 пунктів. Документ вимагав від Києва значних поступок: скорочення чисельності ЗСУ майже вдвічі, передачу всієї території Донецької області під контроль Росії, відмови від наміру стати членом НАТО, а також надання російській мові статусу другої державної. Однак наступного дня Володимир Зеленський повідомив, що цей план скоротили та урахували інтереси України.

30 листопада у штаті Флорида українці та американці провели ще один раунд перемовин. Після зустрічі держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що попереду ще багато роботи, однак назвав перемовини «продуктивними». Очільник української делегації Рустем Умєров заявив про «відчутний прогрес на шляху до встановлення справедливого миру», однак назвав зустріч «складною».

2 грудня у Москві відбулися перемовини між російським диктатором Владіміром Путіним та спецпосланцем Дональда Трампа Стівом Віткоффом й Джаредом Кушнером. Після зустрічі, яка тривала майже п’ять годин, помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що переговори були «конструктивними, корисними та змістовними», однак компромісу сторони не досягли.