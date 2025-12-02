За словами Зеленського, мирний план США тепер має 20 пунктів

Володимир Зеленський повідомив, що оновлений варіант мирного плану США щодо завершення російсько-української війни має 20 пунктів. Про це він розповів під час пресконференції в Ірландії у вівторок, 2 грудня.

«Наразі є 20 пунктів, які були напрацьовані у Женеві, які були доопрацьовані у Флориді. Деякі речі ще треба опрацювати – з того, що я бачив», – повідомив Володимир Зеленський.

Також Володимир Зеленський відзначив ініціативу США у прагнення завершити війну Росії проти України. Президент наголосив на необхідності не просто зробити паузу у бойових діях, а справді покласти кінець війні. За словами Зеленського, для цього «на стороні миру мають бути усі».

Крім того, Володимир Зеленський повідомив, що очікує від США «сигналів» за результатами перемовин з Росією.

«Вони (США, – ред.) хочуть звітувати одразу після їхньої зустрічі саме нам. Я думаю, від цих сигналів залежатимуть майбутні кроки, які будуть змінюватися погодинно», – розповів Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 23 листопада у Женеві (Швейцарія) Україна та США провели перший раунд перемовин щодо мирного плану. За даними ЗМІ, спочатку план США складався з 28 пунктів й вимагав від Києва значних поступок: скорочення української армії майже вдвічі, передачу всієї території Донецької області під контроль Росії, відмови від наміру стати членом НАТО, а також надання російській мові статусу другої державної.

Наступного дня, 24 листопада, Володимир Зеленський повідомив, що після переговорів у Женеві мирний план зазнав змін: його скоротили й урахували позиції України.

30 листопада у штаті Флорида США та Україна провели другий раунд перемовин. Після зустрічі держсекретар США Марко Рубіо назвав її продуктивною, однак наголосив, що попереду ще багато роботи. Очільник української делегації Рустем Умєров назвав переговори складними, але заявив про «відчутний прогрес на шляху до встановлення справедливого миру».

1 грудня Володимир Зеленський назвав найскладніший пункт мирного плану – територіальні питання.