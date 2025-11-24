Володимир Зеленський розповів про результати перемовин у Женеві

У понеділок, 24 листопада, Володимир Зеленський під час вечірнього звернення розповів про результат роботи української та американської делегацій на перемовинах в Женеві. За словами президента, тепер план завершення російсько-української війни скоротився на кілька пунктів.

«Тепер перелік необхідних кроків для закінчення війни може стати працездатним. Після Женеви, пунктів менше, уже не 28, і багато правильного враховано в цій рамці. Ще є зараз над чим попрацювати всім разом – дуже непросто, – щоб зробити фінальний документ, і треба зробити все достойно [...] Команда наша доповідала сьогодні вже по новому драфту кроків, і це дійсно правильний підхід – чутливі речі, сенситивні я обговорю з президентом Трампом», – розповів Володимир Зеленський.

Президент вкотре наголосив, що Україна прагне миру й ніколи не буде перепоною для цього. Водночас, за словами Володимира Зеленського, Росія намагається завадити мирному процесу.

«Передусім є інтерес із Росії, щоб збити цей шанс на домовленість і щоб продовжити війну. Ми бачимо, які інтереси переплетені й хто дуже старається послабити нашу позицію – позицію України, вкидає дезінформацію, залякує наших людей. Протидіємо кожному такому намаганню збити закінчення війни. Нам важлива конструктивна робота з партнерами. Ми дбаємо про інтереси України й захищаємо українців – саме це наші ключові рамки перемовин», – сказав президент України.

Володимир Зеленський попередив, що Росія має намір продовжувати чинити тиск на українців та закликав «дуже уважно ставитися до повітряних тривог» найближчими тижнями.

«І було б справедливо для всіх наших партнерів – і передусім для американської сторони – зважати на загрозу, яку бачить і їхня розвідка, і якщо є перемовини, якщо є конструктив, якщо дійсно закінчуємо війну, то не має бути ракет, не має бути масованих ударів по Україні, по наших людях. Це реально зробити тим, хто дійсно сильний у світі. Багато залежить від Америки», – наголосив президент.

Нагадаємо, 23 листопада швейцарській Женеві відбулися переговори США та України щодо плану завершення війни. Після перемовин очільник української делегації Андрій Єрмак заявив про досягнення значного прогресу. Цю тезу також підтвердив держсекретар США Марко Рубіо.

Відомо, що раніше мирний план США передбачав низку серйозних поступок з боку Києва. Йшлося, зокрема, про передачу під контроль Росії частини неокупованих територій та скорочення чисельності ЗСУ.

Вдень 24 листопада радник Офісу президента Олександр Бевз, який входить у склад української делегації, повідомив, що оновлений мирний план має менше пунктів та враховує інтереси України.

Додамо, що 23 листопада британська щоденна газета The Telegraph опублікувала альтернативний мирний план, який розробили лідери Європи. лідерами Європи. Контрпропозиція містить 24 пункти.