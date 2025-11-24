Мирний план США зазнав змін після перемовин у Женеві

Після перемовин української та американської делегацій у швейцарській Женеві, план США щодо завершення російсько-української війни зазнав змін. З документа вилучили деякі пункти, ще деякі – змінили. Про це у понеділок, 24 листопада, на своїй сторінці у фейсбук повідомив радник Офісу президента Олександр Бевз, який входить у склад української делегації, передає «Інтерфакс-Україна».

«Україна обговорила з США кожен пункт запропонованого плану. Плану з 28 пунктів у тому вигляді, в якому його всі бачили, більше не існує. Частина пунктів була вилучена, частина – змінена. Жодне зауваження української сторони не залишилося без реакції», – йдеться у повідомленні Олександра Бевза.

Він також назвав переговори зі США дуже продуктивними, однак зауважив, що рішення щодо «найпроблемніших питань» ухвалюватимуть Дональд Трамп та Володимир Зеленський.

Додамо, що за даними Financial Times з посиланням на власні джерела пише, що з мирного плану США вилучили 9 пунктів й тепер він складається з 19 пунктів.

Нагадаємо, 23 листопада у Женеві відбулися переговори США та України щодо мирного плану. Після перемовин очільник української делегації Андрій Єрмак заявив про досягнення значного прогресу. Цю тезу також підтвердив держсекретар США Марко Рубіо.

Відомо, що раніше мирний план США передбачав низку серйозних поступок, зокрема передачі під контроль Росії частини неокупованих територій та скорочення чисельності ЗСУ.

Додамо, що 23 листопада британська щоденна газета The Telegraph опублікувала альтернативний мирний план щодо завершення війни Росії проти України, розроблений лідерами Європи. Контрпропозиція містить 24 пункти.