Лідери європейських країн розробили альтернативний мирний план

У неділю, 23 листопада, британська щоденна газета The Telegraph опублікувала альтернативний мирний план щодо завершення війни Росії проти України, розроблений лідерами Європи. Контрпропозиція містить 24 пункти.

Відповідно до плану європейців, Росія та Україна зобов’язуються дотримуватись повного припинення вогню. Воно контролюватиметься країнами-партнерами України під керівництвом США.

Росія та Україна мають здійснити обмін військовополоненими за формулою «всіх на всіх». Крім того, Москву хочуть зобов’язати звільнити всіх утримуваних цивільних, а також повернути викрадених українських дітей.

Також європейський документ передбачає повернення під контроль України за участі США Запорізької АЕС. Київ також має отримати безперешкодний прохід по Дніпру та контроль над Кінбурнською косою.

Європа пропонує не обмежувати чисельність української армії, а також потужності оборонно-промислового комплексу. Україна залишить за собою право долучитися до НАТО, а рішення щодо її членства ухвалюватимуть всі члени альянсу. Крім того, Європа пропонує надати Україні юридично підкріплені гарантії безпеки, включно зі США, за прикладом 5 статті Уставу НАТО. Гарантами безпеки буде низка європейських країн, також пропонується дозволити Україні розміщувати на своїй території військові контингенти союзників. Водночас Україна зобов’язується залишитися без’ядерною державою. Також документ передбачає надання Україні членства у Євросоюзі.

Відповідно до документа, суверенітет України мають поважати та підтвердити, Київ не примушуватимуть до нейтрального статусу. Територіальні питання пропонується обговорити після повного припинення вогню, а після узгодження Росія та Україна мають зобов’язатися не змінювати їх силою.

Також пропонується поступово пом’якшувати санкційні обмеження, накладені на Росію, й негайно їх поновити у разі порушення мирного договору.

Зауважимо, що європейський план миру не вимагає від України надання російській мові статусу державної, також він не передбачає для Росії амністії за вчинені воєнні злочини.

Нагадаємо, 23 листопада у Женеві відбувся перший раунд переговорів делегацій США та України щодо мирного плану. Після перемовин очільник української делегації Андрій Єрмак заявив про досягнення значного прогресу. Своєю чергою держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що до мирного плану США вноситимуться зміни, що враховують інтереси України.