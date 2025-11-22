Мирний план США не є остаточною пропозицією для України

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що його мирний план – не остаточна пропозиція для України. Про це глава Білого дому сказав у коментарі журналістам, передає «Європейська правда».

Журналістка запитала Дональда Трампа, чи є його мирний план остаточною пропозицією для України. Президент США заперечив.

«Ні, далеко не остаточною [...]Ми хотіли б досягти миру, це мало статися вже давно. Війна України з Росією не мала б ніколи відбутися. Якби я був президентом, цього б ніколи не сталося. Ми намагаємося її закінчити. Так чи інакше, ми повинні її закінчити», – заявив Дональд Трамп.

Також Дональд Трамп заявив, що якщо Зеленський не погоджуватиметься на мирні пропозиції США, то «він може продовжувати боротися, cкільки душі завгодно».

Зауважимо, що 21 листопада в інтервʼю Fox News Дональд Трамп сказав, що День подяки у США, 27 листопада, був би «вдалим» днем, щоб Україна погодилася на новий план завершення війни, встановивши таким чином дедлайн Володимиру Зеленському.

Водночас Володимир Зеленський 22 листопада своїм указом створив делегацію України для участі в перемовинах зі США та іншими міжнародними партнерами, а також із представниками Росії.

Цього ж дня сайті Європейської ради опублікували заяву, у якій вказується, що лідери Європи не погоджуються з деякими пунктами мирного плану США. Європейці виступили проти змінення кордонів України, а також скорочення вдвічі чисельності ЗСУ. Європейські лідери висловили готовність взяти участь у розробці справедливого для України мирного плану.