Дональд Трамп вважає, що після укладення мирної угоди Росія не зашкодить Європі

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна втрачає території, і тому День подяки у США, 27 листопада, був би «вдалим» днем, щоб погодитися на новий план завершення війни. В інтервʼю Fox News він також заявив, що Росія нібито більше не хоче продовжувати війну, передає ВВС.

В інтервʼю Трамп сказав, що Україна нібито втратить більше території за короткий проміжок часу, і тому назвав 27 листопада відповідним дедлайном для укладення мирної угоди, запропонованої США. Зазначимо, 27 листопада у Сполучених Штатах святкують День подяки.

Водночас Трамп додав, що якщо справи йтимуть добре, Білий дім може продовжити крайній термін.

На побоювання, що Росія в майбутньому може становити загрозу для країн Балтії чи інших частин Європ, Трамп заявив, що росіяни «будуть зупинені».

«Вони не прагнуть подальшої війни», – вважає він.

Що відомо про новий план США про завершення війни

19 листопада телеканал NBC News з посиланням на анонімні джерела в адміністрації Трампа повідомив, що президент США схвалив план з 28 пунктів для досягнення миру між Росією та Україною. Вказувалось, що документ протягом останніх кількох тижнів розробляли високопосадовці адміністрації президента у консультації з російським послом Кирилом Дмитрієвим та українськими чиновниками. Водночас українські співрозмовники заперечили участь України у розробці плану.

За даними Axios, план містить серйозні поступки з боку України, зокрема про передачу Росії частину неокупованого Донбасу. Крім того, від України вимагають вдвічі скоротити чисельність ЗСУ, заморозити лінію боєзіткнення на Запоріжжі та Херсонщині. В обмін на для України передбачені гарантії безпеки на зразок п’ятої статті НАТО. Водночас Reuters пише, що США тиснуть на Україну, вимагаючи підписати цей документ, погрожуючи припинити надавати розвіддані та озброєння.

20 листопада Офіс президента офіційно повідомив, що Зеленський отримав від США план про завершення війни в Україні. Вже 21 листопада Володимир Зеленський записав звернення, в якому попередив про інформаційний та політичний тиск та заявив, що Україна продовжуватиме працювати над мирним планом без зради державних інтересів.