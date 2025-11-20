Дональд Трамп схвалив «мирний план» з 28 пунктів

Президент США Дональд Трамп цього тижня схвалив план з 28 пунктів для встановлення миру між Росією та Україною, який високопосадовці адміністрації президента непублічно розробляли протягом останніх кількох тижнів у консультації з російським послом Кирилом Дмитрієвим та українськими чиновниками. Про це 19 листопада повідомив телеканал NBC News з посиланням на неназваного співрозмовника в адміністрації Трампа.

Співрозмовник розповів, що над планом працювали спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф, віцепрезидент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та зять президента США Джаред Кушнер.

«План передбачає надання обом сторонам гарантій безпеки для забезпечення тривалого миру. Він включає те, чого хоче і потребує Україна для досягнення тривалого миру», – повідомив високопоставлений чиновник.

Деталі документа співрозмовник не розкрив, наголосивши, що план ще потребує подальших консультацій із ключовими учасниками переговорів.

У своєму дописі на платформі X держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що «досягнення міцного миру вимагатиме від обох сторін згоди на складні, але необхідні поступки». За його словами, США розробляють та продовжуватимуть розробляти список ідей для завершення війни на основі пропозицій України та Росії.

Троє американських чиновників повідомили NBC News, що межі мирної угоди ще потрібно представити українцям і що терміни остаточного узгодження проєкту плану збігаються з візитом представників армії США до України.

Американська делегація прибула до Києва вранці 19 листопада, аби обговорити військову стратегію й технології та допомогти відновити мирний процес, повідомили два американських чиновники, європейський чиновник та джерело, близьке до українського уряду.

Посадовець Пентагону заявив, що міністра армії США Дена Дрісколла проінформували про 28-пунктний план, але це не є головною темою його зустрічей у Києві.

Україна не брала участі у розробці запропонованого мирного плану, запевнили наближений до українського уряду співрозмовник журналістів та європейський чиновник, обізнаний з цим питанням. Україна була поінформована про загальні контури плану, але не отримала детальної інформації й не була запрошена до обговорення, заявили обидва джерела.

Українські чиновники вважають, що час подання пропозиції, який збігся з гучним корупційним скандалом, що зачепив український уряд, не є випадковим. На їхню думку, це, ймовірно, спроба Москви скористатися можливим послабленням українського керівництва.

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив NBC News, що раніше не знав про цей план. Він додав, що жоден план не спрацює, якщо Путін не повірить у серйозність намірів США щодо продовження військової допомоги Україні.

Американська делегація в Києві обговорює військові питання, зокрема заходи з протидії російським безпілотникам і ракетним атакам на енергетичну інфраструктуру країни, а також визначає лінію фронту, щоб сприяти можливому мирному процесу, повідомили джерело, близьке до українського уряду, та європейський посадовець.

Нагадаємо, 19 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що США та президент Дональд Трамп мають «достатню силу» для завершення війни. Зеленський запевнив, що Україна підтримує всі «рішучі кроки» Трампа і готова працювати в «будь-яких змістовних форматах» задля досягнення результату.