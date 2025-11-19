Російська сторона вважає Келлога надто проукраїнським

Спеціальний представник президента США з питань України, генерал Кіт Келлог повідомив колегам про свій намір залишити посаду в адміністрації в січні наступного року. Про це 19 листопада агентству Reuters розповіли чотири поінформовані джерела.

У США посада спецпосланця президента є тимчасовою: кандидатів на цей пост має повторно затверджувати Сенат, аби вони могли працювати понад 360 днів. Келлог пояснив, що січень стане логічним моментом для відставки з огляду на чинне законодавство, зазначили джерела.

Агентство зазначає, що такий крок є «небажаним» для України. Келлог, на відміну від інших представників адміністрації Трампа, жорсткіше критикував російські удари по цивільній інфраструктурі України. Він іноді конфліктував зі спецпосланцем з «мирних місій» Стівом Віткоффом, який повторював деякі тези російського диктатора Владіміра Путіна.

За словами одного зі співрозмовників видання, Келлог дійшов висновку, що над українським напрямком працює забагато посадовців, а в адміністрації бракує усвідомлення, що саме Росія, а не Україна, блокує мирні переговори. Інше джерело зазначило, що Келлог ніколи не мав наміру довго залишатися в адміністрації.

«Не ясно, хто має замінити Келлога, якщо взагалі хтось замінить. Сполучені Штати ще не призначили посла в Україні, затвердженого Сенатом. У травні кар’єрна дипломатка Джулі Девіс була призначена тимчасовою повіреною у справах США в Києві», – ідеться в матеріалі.

Нагадаємо, раніше Кіт Келлог був спецпредставником США з питань України та Росії. Медіа повідомляли, що Келлога відсторонили від мирних переговорів на прохання Москви через його «надмірну прихильність» до України.