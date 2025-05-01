Джулі Девіс з з президентом Кіпрського олімпійського комітету Георгієм Хризостому

Джулі Девіс стала тимчасовою повіреною у справах США в Україні. Наступного тижня посадовиця офіційно почне роботу на новій посаді. Про це йдеться на сайті посольства США в Україні.

«Посольство США в Києві з радістю повідомляє, що з понеділка, 5 травня, виконувачкою обов’язків тимчасового повіреного у справах США в Україні стане пані Джулі Девіс [Julie S. Davis]. Пані посол Девіс очолить взаємодію Посольства в Києві з українським урядом та народом від імені президента Трампа та державного секретаря Рубіо», – ідеться в повідомленні.

У посольстві очікують, що на новій посаді Девіс «невтомно працюватиме над завершенням війни та припиненням кровопролиття, зміцнюючи двосторонні відносини, роблячи Америку та Україну безпечнішими, сильнішими та процвітаючими».

Упродовж останніх 30 років Джулі Девіс працювала на ключових посадах, включаючи її нинішню роль посла США на Кіпрі. Дипломатка обіймала посаду спецпосланця з питань Білорусі у Вільнюсі, а у 2020 році – стала першою за понад десять років пані послом США в Білорусі.

Також Джулі Девіс працювала заступницею помічника держсекретаря США у справах Західної Європи та Євросоюзу, а також заступницею постійного представника місії США при НАТО.

Посол Девіс працюватиме на посаді тимчасово повіреної у справах США в Україні, доки президент США Дональд Трамп не призначить посла в Україні.

Нагадаємо, 10 квітня Бріджит Брінк подала заяву про відставку з посади посла США в Україні після трьох років роботи у дипломатичному відомстві. Газета Financial Times повідомляла, що Брінк звільнилась через незгоду з політикою адміністрації Дональда Трампа. Також згадувалось, що на Брінк чинили тиск як президент США, так і президент України Володимир Зеленський.

4 квітня Бріджит Брінк опублікувала фото з наслідками влучання російської ракети у дитячий майданчик у Кривому Розі, однак тоді у своїй публікації пані посол не уточнила, що удар завдала саме Росія. Це викликало обурення багатьох українців. Зокрема, президент Володимир Зеленський назвав реакцію пані посла «неприємною та слабкою».

Через два дні Брінк опублікувала ще один пост, у якому вказала, що саме російська ракета влучила у дитячий майданчик у Кривому Розі. Вона також висловила співчуття постраждалим та родичам загиблих внаслідок атаки.