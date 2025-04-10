Бріджит Брінк подала заяву про відставку

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк подала заяву про відставку. Вона залишає посаду за власним бажанням. Про це у четвер, 10 квітня, повідомило «Суспільне» з посиланням на представника Державного департаменту США.

«Вона була послом в Україні три роки – це довгий строк в умовах війни», – цитує Суспільне Держдеп США.

CBS News пише, що Бріджит Брінк подавала заяву на відставку у січні 2025 року після інавгурації Дональда Трампа, однак тоді заяву не прийняли.

Водночас журналіст Financial Times Крістофер Міллер з посиланням на джерела повідомив, що Бріджит Брінк звільнилась з посади через незгоду з політикою адміністрації Дональда Трампа. Він також зазначив, що на Брінк останнім часом чинили тиск як президент США, так і президент України Володимир Зеленський.

Відставку Бріджит Брінк також підтвердила речниця Держдепу США Теммі Брюс під час брифінгу: «Так, вона повертається додому. Тож це офіційно». Теммі Брюс також запевнила, що «не знає нічого» про тиск на Бріджит Брінк.

Бріджит Брінк офіційно обіймала посаду Надзвичайного і Повноважного посла США в Україні з 2 червня 2022 року, а до Києва прибула наприкінці травня того ж року. На цю посаду її призначив тодішній президент США Джо Байден. До цього Брінк була послом США у Словаччині.

Нагадаємо, 4 квітня Бріджит Брінк опублікувала фото з наслідками влучання російської ракети у дитячий майданчик у Кривому Розі, однак тоді у своїй публікації пані посол не уточнила, що удар завдала саме Росія. Це викликало обурення багатьох українців. Зокрема, президент Володимир Зеленський назвав реакцію пані посла «неприємною та слабкою».

6 квітня Бріджит Брінк опублікувала ще один пост, у якому вказала, що саме російська ракета влучила у дитячий майданчик у Кривому Розі. Вона також висловила співчуття постраждалим та родичам загиблих внаслідок атаки.