Наслідки російської атаки на Кривий Ріг / 4 квітня 2025 року

Володимир Зеленський розкритикував реакцію пані посла США в Україні Бріджит Брінк щодо російської атаки на Кривий Ріг, що на Дніпропетровщині, внаслідок якої загинули 10 дорослих та 9 дітей. Про це йшлося у дописі президента, опублікованому у суботу, 5 квітня, у його Telegram-каналі.

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі Х опублікувала фото з місця влучання російської ракети. У підписі до фото вона наголосила, що ця війна має завершитися, проте не уточнила, що саме Росія здійснила цей удар.

«Жахає те, що сьогодні ввечері (4 квітня, – ред.) балістична ракета влучила поблизу дитячого майданчика та ресторану в Кривому Розі. Понад 50 поранених і 16 загиблих, серед них 6 дітей. Ось чому ця війна має завершитися», – написала Бріджит Брінк.

На публікацію Бріджит Брінк відреагував Володимир Зеленський, заявивши, що реакція посольства США «неприємно дивує». Він зазначив, що досягти сталого миру можливо, якщо не боятися та тиснути на Росію.

«Така сильна країна, такий сильний народ – і така слабка реакція. Навіть слово «російська» бояться сказати, говорячи про ракету, що вбила дітей. Так, війна має завершитись. Але щоб її завершити, треба не боятися називати речі своїми іменами. Треба не боятися тиснути на того єдиного, хто цю війну продовжує та ігнорує всі пропозиції світу для її завершення. Треба тиснути на Росію, яка обирає вбивства дітей замість припинення вогню. Треба запроваджувати додаткові санкції проти тих, хто не може існувати без ударів балістики по сусідньому народу. Треба робити все можливе для порятунку життів», – написав Володимир Зеленський.

Водночас президент нагадав про обговорення з американською стороною посилення української ППО. Зокрема, Дональд Трамп пообіцяв допомогти знайти для України додаткові Patriot. Володимир Зеленський наголосив, що Україна розраховує на домовленості зі США.

Також Володимир Зеленський подякував країнам, які рішуче засудили російську атаку на Кривий Ріг.

«Я вдячний за принципову позицію міністрам закордонних справ Чехії, Фінляндії, Литви, Латвії, Естонії та Австрії. Дякую за позицію та підтримку Високій представниці Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки. Ми цінуємо, що принципово висловилися посольства Японії, Великої Британії, Швейцарії та Німеччини», – написав Володимир Зеленський.

Як повідомляв ZAXID.NET, вдень п’ятниці, 4 квітня, росіяни атакували житловий квартал у Кривому Розі, завдавши по ньому удару балістичною ракетою. Внаслідок атаки станом на суботу, 5 квітня, загинули 19 людей, серед яких 9 – діти. Ще понад 70 людей отримали поранення.

Крім того, ввечері того ж дня росіяни атакували Кривий Ріг ударними безпілотниками. Внаслідок цієї атаки поранення отримали семеро місцевих жителів, ще одна людина – загинула.