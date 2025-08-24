Кіт Келлог отримує орден від Володимира Зеленського

У неділю, 24 серпня, президент України Володимир Зеленський нагородив спецпосланця президента США Кіта Келлога орденом «За заслуги» I ступеня. Вручення нагороди відбулося під час урочистих заходів до Дня Незалежності у Києві.

Кіт Келлог прибув до України до Дня Незалежності України. Він взяв участь в урочистостях на Софіївській площі в Києві.

Під час вручень державних нагород президент України Володимир Зеленський оголосив ім’я Кіта Келлога та вручив йому орден «За заслуги» I ступеня. Орденом «За заслуги» відзначають людей за видатні особисті досягнення.

Під час вручення нагороди Зеленський подякував Кіту Келлогу за його роботу та внесок у досягнення миру в Україні.

Також орден «За заслуги» ІІІ ступеня отримав духовний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс, який також прибув до Києва до Дня Незалежності. Крім того, президент відзначив орденом «За заслуги» I ступеня міністра оборони Швеції Пола Йонсона.

Що відомо про Кіта Келлога

81-річний генерал – ветеран війни у В’єтнамі, обіймав пост головного керуючого директора в Тимчасовій коаліційній адміністрації після вторгнення США до Іраку.

Працював головою Ради національної безпеки Білого дому під час президентства Трампа в 2017-2021 роках, а також радником з питань національної безпеки тодішнього віце-президента Майка Пенса. Після інавгурації Трампа став його спецпредставником щодо України.