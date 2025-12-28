Папа Римський Лев XIV відправив Україні три вантажівки гуманітарної допомоги

Папа Римський Лев XIV відправив Україні три вантажівки гуманітарної допомоги зі 100 тис. порцій супу швидкого приготування. Про це у неділю, 28 грудня, повідомив Vatican News.

Понтифік перед Різдвом надіслав фінансову допомогу для тих, хто страждає в різних країнах.

«Папа Римський Лев XIV у межах ініціатив до свята Святої Родини надав допомогу сім’ям у різних країнах світу, які перебувають у складних життєвих обставинах», – йдеться у повідомленні.

Ватикан відправив три вантажівки з супами швидкого приготування різних смаків, понад 100 тисяч порцій, в місцевості, що найбільше постраждали від бойових дій. Папа Римський отримав цю гуманітарну допомогу від корейського виробника, який вже вдруге підтримав гуманітарні ініціативи Святого Престолу.

Фото Vatican News, супи швидкого приготування Samyang Foods

«Така допомога є важливою в контексті, де через обстріли уражена цивільна інфраструктура: достатньо трохи гарячої води, щоб отримати поживний суп. Папа не тільки молиться за мир, але й хоче таким чином бути присутнім у сім'ях, які страждають», – зазначили у повідомленні.

Нагадаємо, 28 червня Папа Римський Лев XIV висловив підтримку Україні. На його слова відреагував президент України Володимир Зеленський, який подякував понтифіку за постійні молитви за український народ.